俄罗斯莫斯科、阿尔汉格尔斯克州和列宁格勒州的图书馆开始将作家亚历山大·佩列温的小说《Pokrov-17》从开放书架上撤下。Meduza报道称，消息援引电视主持人克谢尼娅·索布恰克的Telegram频道“血腥女地主”。

封面上的引语

读者仍然可以订购这本书，但由于封面上有文学评论家加林娜·尤泽福维奇的引语，该书正被从阅览室撤下。此事涉及戈罗杰茨出版社于2021年出版的小说版本。

2026年7月，侵略国俄罗斯联邦司法部将尤泽福维奇列入“外国代理人”登记册。《Pokrov-17》封面上的引语出自这位评论家2019年为Meduza撰写的书评。该书评针对的是佩列温的另一部小说，该小说于2018年出版。

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图书馆馆藏检查

一名莫斯科图书馆工作人员告诉索布恰克的频道，图书管理员每周都会核查“外国代理人”登记册。他们还会核查联邦极端主义材料清单、极端分子和恐怖分子名单，以及提及毒品的书籍行业清单。

与此同时，并非所有图书馆都进行此类检查。圣彼得堡的一家图书馆表示，他们不进行此类检查。

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