在作为侵略国的俄罗斯，其资产被移交临时管理的外国公司俄罗斯分支向军事需求转账了数十亿卢布。Meduza English报道称，消息援引自彭博社。

向基金转账

管理层变更后，这些公司大多将资金转入普京的人民阵线。该组织利用这些资金为俄罗斯军队采购无人机、车辆、通信系统及其他设备。

根据公司声明和俄罗斯媒体报道，涂料制造商AkzoNobel向军事需求转账约20亿卢布。啤酒公司AB InBev Efes、零售商Metro和电气设备制造商DKC各转账10亿卢布。

其他处于临时管理之下的公司

The Bell于10月报道称，资产在俄罗斯被移交临时管理的波兰Can-Pack今年分两笔向该基金转账15亿卢布。丹麦Rockwool原俄罗斯分支转账6亿卢布。

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彭博社指出，与俄罗斯今年预计将超过17万亿卢布的国家战争开支相比，这些金额较小。与此同时，此类转账让公司管理层能够展示对当局的支持。

AkzoNobel表示，母公司已完全失去对俄罗斯资产的控制，并且仅从媒体获知这些资产的活动。AB InBev Efes和DKC Europe Srl未予置评。

近几个月来，俄罗斯当局加快了将外国公司资产移交临时管理的步伐。其中包括Auchan、Nestle、家居装修用品连锁店Lemana PRO（此前名为Leroy Merlin）、Metro Cash & Carry以及Japan Tobacco International。路透社称，自2025年1月以来，俄罗斯已有超过20家外国公司的资产被移交临时管理，几乎全部为欧洲公司。

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