俄罗斯护卫舰“戈洛夫科海军上将”号被怀疑制造GPS信号干扰，可能影响了约140个从英国起飞的商业航班。阿纳多卢通讯社援引英国媒体报道称。

英格兰海岸附近发生故障

据i报报道，故障发生于11月9日，当时长135米的“戈洛夫科海军上将”号护卫舰正在英格兰海岸附近护航一批受到制裁的俄罗斯货船。专家指出，该舰可能涉事；该舰配备了能够干扰雷达和GPS的电子战系统。

可能受到故障影响的航班包括瑞安航空从爱丁堡飞往罗马的航班、易捷航空从曼彻斯特飞往埃及赫尔格达的航班，以及英国航空从伦敦希思罗机场飞往斯德哥尔摩的航班。

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英国国防消息人士否认指控

这些指控与美国航空情报组织Hexbird有关，最先报道此事的是i报。与此同时，一名未具名的英国高级国防消息人士在接受《每日邮报》采访时驳回了这一说法。该消息人士承认，作为侵略国的俄罗斯联邦在理论上具备干扰信号的能力，但表示当时位于该区域的资产不可能以所述方式影响商业客机。

GPS干扰通过强大的无线电信号实施，使卫星导航接收器无法准确确定位置。英国政府未就这些指控公开发表评论。

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