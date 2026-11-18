在俄罗斯，被关押在审前看守所的政治学家亚历山大·克内夫撰写了一篇专栏文章，谈及自己的被拘留经历，以及此案对那些决定留在该国的人造成的后果。他被指控企图贩卖大批毒品，但克内夫否认相关指控。据Meduza报道，该媒体刊登了他于11月17日在《The New Times》发表的专栏文章摘要。

关于遭殴打的说法

据“辩护之声”项目称，克内夫在被拘留期间遭到殴打，其腿部两处骨折。政治学家叶卡捷琳娜·舒尔曼表示，这些殴打可能是试图迫使他承认叛国罪。

克内夫将监禁比作“对自己死亡的预演”，并将其描述为失去本可用于工作、创作、旅行以及与亲友交流的时间。他指出，对他而言，最可怕的正是时间的流逝，并提出了监禁可能持续多久的问题。

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对案件的评估

这名政治学家认为，对其住所的搜查发生在他以专家身份分析的选举结束三天后并非偶然。在他看来，此案与偏执以及向他人展示安全机构权力范围的愿望有关。

克内夫表示，对他的迫害打击了人们对于能够安全留在俄罗斯并在那里工作的认知。他推测，在他被捕后，可能会有更多人离开该国，而通过对话实现渐进式变革、避免革命性动荡的理念将失去信任。按他的评估，侵略国俄罗斯的当局正在剥夺社会及其自身向前发展的机会。

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