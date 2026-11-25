来自达吉斯坦的俄罗斯亿万富翁、俄罗斯这一侵略国的参议员苏莱曼·凯里莫夫在2020年一周内通过德意志银行将11.6亿欧元从俄罗斯转移至瑞士。Meduza报道称，该消息援引了代号为“橡树计划”（Project Oak）的银行内部文件；调查媒体iStories在一项国际新闻调查中获得了这些文件。

通过中间人的转账

根据文件，凯里莫夫通过其侄子纳里曼·加吉耶夫和受信任人士穆拉特·阿利耶夫转移资金。德意志银行得出结论称，文件中提到的公司最有可能被用于转移和消费这名寡头的财富。

美国于2022年对加吉耶夫和阿利耶夫实施制裁，称他们是凯里莫夫的主要金融中间人。

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文件中的其他交易

“橡树计划”材料还提及，关联德米特里·克柳耶夫同伙的离岸公司之间存在超过140万欧元的可疑转账。文件称，克柳耶夫参与了一项从俄罗斯预算中侵吞54亿卢布的计划，该计划由审计师谢尔盖·马格尼茨基揭露。马格尼茨基死于审前拘留中心。

银行还特别关注了叶莲娜·利哈奇的一笔交易，她是俄罗斯国家杜马议员安德烈·斯科奇的妻子。她在两天内转移了830万欧元用于购买迪拜的房地产。德意志银行未发现其收入的独立来源，并推测这笔钱可能来自受到美国制裁的斯科奇。据iStories报道，银行员工发现了多笔可疑交易，但并不总是继续调查。

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