由英格兰北部的卡尔·伯克训练的赛马Royal Champion连续第二次赢得在巴林举行的巴林国际杯赛。该匹8岁赛马在骑师克利福德·李的策骑下，以一又四分之一马位的优势获胜，The National报道。

法国赛马获得第二和第三名

Zaydann获得第二名，Baroud位列第三。两匹赛马均代表法国。本届巴林国际杯赛是首届以一级赛（Group 1）级别举行的赛事。

Royal Champion在赛程后段发力冲刺。训练师卡尔·伯克表示，他预计其他参赛马匹会带领比赛节奏，因此建议李不要过早催马加速。训练师还指出，这次观看比赛比去年更轻松。

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骑师在重伤后重返赛场

一年前，克利福德·李在苏格兰度假期间从越野摩托车上摔下，颈部和脊椎严重受伤。在他停止呼吸后，这名骑师被置于人工昏迷状态两天。李近六个月没有参赛，并于4月重返马背。

由布莱顿足球俱乐部现役及前球员拥有的Seagulls Eleven，在奥辛·墨菲策骑下于13名参赛者中排名第八。由比利·洛夫南策骑的Glacius获得第十名。两匹赛马均与前英格兰国家队足球运动员迈克尔·欧文的Manor House Stables马房有关联。它们的训练师雨果·帕尔默称这一结果令人失望，但强调了在巴林参赛的经验。

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