CNBC：美国10月零售支出增长0.2%

美国10月零售支出较9月增长0.2%，经季节性调整后达到5617亿美元。按年计算，增长了3.6%。据CNBC报道，援引CNBC/NRF Retail Monitor的数据，这是自2025年11月以来最慢的月度增长速度。

消费者更谨慎地规划支出

不包括餐厅在内的核心零售支出指标环比增长0.3%，达到4542亿美元。与去年10月相比，该指标上升3.4%。

美国全国零售联合会总裁兼首席执行官马修·谢伊表示，家庭正更加审慎地管理预算，并将购物安排在特别优惠和促销期间，以更有效地分配资金。该组织指出，活跃的万圣节季以及节日促销的提前启动支撑了10月的数据。

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电子产品支出增长最多

11个行业中有9个行业的年度支出增长。电子产品和家用电器类别录得最大增幅，达到9.3%。与此同时，家具和家居用品销售额10月下降0.2%，12个月内下降2.6%。

体育用品、音乐和图书支出同比下降0.4%，尽管较9月略有增长。该监测数据基于约1.2亿张借记卡和信用卡的交易，相关信息由Affinity Solutions提供。

价格数据

美国劳工统计局报告称，10月消费者价格指数环比上涨0.4%，高于经济学家的预期。美国全国独立企业联合会另一项调查显示，净37%的企业计划在未来三个月内提高价格，这是自2022年7月以来的最高水平。

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