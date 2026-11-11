2001年至2025年间，精英女跑者与男跑者的成绩差距从13.2%缩小至11.9%。布里斯托大学生物科学学院的Tommaso Giaccher在发表于《Scientific Reports》期刊的一项研究中得出了这一结论，News-Medical报道。

这名科学家分析了3611名精英运动员的13094项成绩，其中包括1966名男性和1645名女性。样本纳入了11个项目中获得官方认证的成绩，范围从60米跑到马拉松。研究人员针对每个项目和每一年，选取每种性别排名前25位的运动员，并且只计入他们在该赛季的最佳成绩。

中长距离项目的进步最为显著

在整个研究期间，顶尖女跑者的成绩平均比男性慢12.6%。最小差距出现在60米项目，为9.2%；最大差距出现在10公里项目，达到14.2%。在半程马拉松和马拉松项目中，这一差距再次缩小。

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女性在800米以上项目中最显著地缩小了落后幅度。平均而言，她们在这些项目中相对于男性成绩每公里追近3.6秒，这相当于差距缩小了1.9个百分点。不同项目中最小与最大差距之间的范围也有所收窄——从2001年的5.6个百分点降至2025年的4.6个百分点。

男性成绩也在提高

差距缩小并不能用男性成绩变差来解释。2001年至2025年，男性运动员在全部11个项目中都提高了平均配速：他们每公里平均用时缩短了2.2秒。与此同时，顶尖女跑者每公里的平均用时缩短了约两倍，即4.5秒。

女性中变化最大的出现在公路长距离项目：在半程马拉松和马拉松中，平均用时每公里缩短10.3至12.6秒，即5.0%至6.3%。研究人员指出，现代跑鞋可能对这种进步产生了影响，但改善趋势在其普及之前就已开始。对历史成绩的分析无法确定这些变化的确切原因；可能因素还包括女性获得了更广泛的参赛机会。

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