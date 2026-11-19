Claude聊天机器人开发商Anthropic在首次公开募股中融资813亿美元，成为按募资金额计史上规模最大的股票市场首发。计入期权和受限股后，该公司的估值约为1.5万亿美元，据《塞浦路斯邮报》报道。

该公司将每股价格定为83美元，高于最初的70至78美元区间。Anthropic将发行规模扩大约19%，至9.8亿股。据该报报道，此次发行超过了SpaceX于6月创下的此前纪录。

交易总额为1073亿美元：除IPO募集资金外，Anthropic计划以IPO价格通过私募配售股票再融资260亿美元。不计股权摊薄，该公司的估值约为1.1万亿美元。Anthropic股票预计将于周四以ANT为代码在纳斯达克开始交易。

营收和成本增长

对Claude模型的需求，包括面向软件开发人员的Claude Code智能体，推动了业务快速增长。截至10月31日，Anthropic的年化营收运行率达到810亿美元，比一个月前增加100亿美元。

截至9月30日，该公司拥有11,900名客户，在此前12个月中，每名客户带来的年收入均至少为10万美元。去年年底，这类客户超过1,500名。

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与此同时，计算能力支出正在上升。2026年上半年，Anthropic在基础设施和计算方面支出近90亿美元，几乎是上年同期的四倍。第三季度，该公司还产生了额外50亿美元的计算成本。

基础设施和竞争

第三季度，Anthropic营收较上一季度增长47%，至169.6亿美元。与此同时，该公司录得5.67亿美元运营亏损，而上一季度的运营利润为9.74亿美元。净亏损从663亿美元缩减至233亿美元，部分原因是与可转换债券有关的非经营性项目。

Anthropic已根据与包括亚马逊和谷歌在内的基础设施合作伙伴达成的协议，承诺在计算资源方面支出近9000亿美元。该公司在IPO申请文件中警告称，其计算资源供应商和基础设施合作伙伴依赖外部融资来采购芯片和扩建产能。

该公司还面临企业AI工具市场日益激烈的竞争，并指出开发日益强大的模型、平台和应用程序存在相关风险。

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