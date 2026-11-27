Ethereum核心开发者决定在即将推出的Glamsterdam升级中，维持备受争议的数据存储付费机制不变。最终公开测试定于12月15日在Hoodi测试网上进行，该网络用于在变更上线Ethereum主网前进行验证。

据CoinDesk报道，尽管有人担心新规则可能扰乱部分现有智能合约的运行，开发者仍就实施当前Glamsterdam规范达成了初步共识。原定于10月26日进行的测试此前被取消，此前ChainSecurity警告称，已在该网络上运行的应用程序的行为可能发生变化。

数据存储成本更高

关键变化是EIP-8037规则，旨在遏制区块链中数据量的过度增长。该规则对创建新的永久性数据引入单独费用。根据新规则，创建一份合约仅存储费用就需要183,600个Gas单位，不包括标准手续费和代码体积费用。目前的基础成本为32,000个Gas单位。

按照旧费率编写的合约在执行交易时可能耗尽Gas，从而导致交易失败。Ethereum Foundation开发者Marius van der Wijden估计，该网络约9,000万份合约中最多有1.5万份可能面临风险。

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修复合约的期限

ChainSecurity表示，其在加密行业不同参与者的应用程序中发现约200个问题，其中包括区块链桥、钱包、交易所、质押服务和预言机。大多数情况可通过更改设置解决，但24个问题案例需要更新程序，或将用户和资金迁移至新合约。

各团队须在12月15日前解决最严重的问题，其余变更须在1月10日前完成。Glamsterdam在Ethereum主网上线预计不会早于1月中旬，最可能在1月底或2月初。

开发者还开始讨论名为Hegota的下一次升级。一些研究人员建议，将其重点放在部署能够抵御未来量子计算机的密码学技术上，而不是用于应对区块生产者选择性排除交易的FOCIL机制。

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