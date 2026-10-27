2024年12月12日，30岁的博主阿尔比诺·西比亚（Albino Sibia），艺名Mano Shottas，在莫桑比克南部城市雷萨努加西亚直播抗议活动时遭枪杀。Forbidden Stories对视频和开放数据进行的分析表明，执法人员与其死亡有关。据Daily Maverick报道，西比亚受伤后设法将镜头转向自己，并告诉观众自己遭到了枪击。数小时后，他的死亡得到确认。

约18个月来，这名博主一直在Facebook上报道当地抗议活动、新闻以及该地区的水污染问题。一名与他关系密切的消息人士称，西比亚于2024年1月曾被拘留，为使其获释支付了5万梅蒂卡尔。

因运输铬铁矿引发的抗议

在这名博主死亡当天，抗议者得知载有铬铁矿石的卡车再次从南非经雷萨努加西亚前往马普托港后，封锁了道路。一名南非专家估计，每天有超过1000辆运载铬和其他矿产的卡车经过该居民点。

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调查称，运输铬铁矿石可能污染边境附近的土壤和科马蒂河。记者描述了南非城镇科马蒂普特地区的黑色和灰色沉积物。在那里，从莫桑比克空载返回的卡车在接受边境检查后，会再次用篷布覆盖货厢。在这一过程中，矿物粉尘可能散落到路肩上。

投诉与缺乏调查

南非环保组织AfriForum于2024年2月向政府部门提出请求，要求紧急调查科马蒂普特地区非法倾倒矿物的行为。当局表示，已向四家运输公司发出指令，但由于缺乏环境犯罪证据，对这些公司的调查已停止。同时，该部门称仍在核查污染事件；据其掌握的信息，这些事件发生在夜间或清晨。

西比亚的一名熟人表示，她的姓名已被更改以保护匿名性。她说，自己在西比亚第一次受伤时看到了他的直播，并与他通了电话。据她称，伤者被阻止接受救助，随后又第二次遭到枪击。2024年12月30日，莫桑比克人权组织Centro para Democracia e Direitos Humanos向行政法院提起诉讼，要求追究国家对该博主死亡的民事责任。莫桑比克司法部和内政部没有回应记者的询问，也没有宣布对西比亚死亡展开正式调查。

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