巴西联邦警察于2023年11月在以色列情报机构摩萨德支持下启动的反恐行动“Trapiche”，发现了一个涉嫌在拉丁美洲招募执行人员的计划的资料。据《耶路撒冷邮报》报道，巴西联邦检察官卢卡斯·瓜尔铁里评估称，真主党越来越多地寻找面临经济困难、对司法系统心怀不满的已定罪人士。

专门研究有组织犯罪及真主党利用犯罪网络的瓜尔铁里为华盛顿研究所撰写了一份评估报告。据其资料，该组织放宽了对意识形态忠诚度的要求：据称，它招募此前与真主党或黎巴嫩没有联系的人，将他们送往黎巴嫩接受训练，随后让他们返回居住国，以寻找潜在的以色列和犹太人目标。

“Trapiche”行动资料

检察官表示，在截获的录音中，招募人员讨论了寻找曾服刑且对法院心怀不满的人员。瓜尔铁里认为，吸收与该组织没有明显个人或意识形态联系的人员，可能使真主党得以否认参与潜在袭击。

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卢卡斯·帕索斯·利马是该案涉案人员之一。上个月，在联邦法院认定他参与一个将犹太人和以色列人选为目标的网络是出于经济利益动机后，巴西高等法院恢复了他因恐怖主义罪被判处的刑罚。瓜尔铁里称，利马从黎巴嫩返回时携带了超过5000美元的无法追踪现金。

金融网络

瓜尔铁里表示，巴西烟草店可能帮助为被招募人员的机票提供资金。这些店铺是在对贝洛奥里藏特中央市场一家销售违禁电子烟的商店进行检查后被发现的。2023年10月，在联邦调查局警告存在一个犯罪金融网络后，该案被移交反恐警察；据该美国机构称，该网络为真主党提供资金。

在另一宗与“Colossus”行动有关的案件中，检察官指控来自圣保罗的加密货币经纪人但丁·费利皮尼洗钱、违反外汇法规、参与恐怖组织以及资助恐怖主义。据调查，他为伊朗伊斯兰革命卫队和真主党创建了三个加密货币钱包。

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