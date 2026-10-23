在澳大利亚，一项独立调查得出结论，罗布市长莉萨·拉费尔曾对区议会员工发表贬损性评论，其中包括对一名员工体重的评论。拉费尔表示，她坚决否认审查的所有结论。

独立审查的结论

据ABC News报道，罗布区议会于6月委托开展独立调查，以调查有关该市长损害员工职业声誉、造成压力、导致管理不稳定以及给员工带来心理社会风险的投诉。

律师事务所Kelledy Jones Lawyers报告的一份七页摘要指出，在为拨款获得者举行的一次公开拍照活动中，拉费尔称一名员工需要重返无板篮球并减肥。

报告还提到数起公开批评员工的事件。特别是在一次与州政府代表举行、与相关设施无关的会议上，据称她对一名员工说，如果不是因为他的高薪，这一设施本可以修好。

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调查结论显示，市长曾与社区成员讨论议会事务及其员工的雇佣问题，称员工懒惰，并表示他们什么都不做。调查人员还提到她在会议上的贬损行为、员工发言时翻白眼，以及粗鲁且不尊重人的电子邮件。

市长的立场与议会投票

自2023年以来，拉费尔一直领导罗布区议会。该议会位于石灰岩海岸，距离阿德莱德东南约350公里。她表示，自己对审查程序有意见，并认为公开材料仅包含调查人员的摘要，而非完整报告。

该报告将于周一在议会特别会议上审议。由于利益冲突，拉费尔将不参与讨论，民选议员将就是否可能谴责市长进行投票。

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