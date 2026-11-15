美国情报部门评估称，尽管美国和以色列数月来打击伊朗的武器基础设施，伊朗仍保有1500至2500枚导弹。据阿纳多卢通讯社报道，该通讯社援引《华尔街日报》一篇引用美国情报评估的报道。

低置信度评估

美国官员表示，这一评估的置信度较低。情报部门难以确定有多少伊朗导弹已准备发射，又有多少处于储存状态。

情报结论与美国总统唐纳德·特朗普的说法相矛盾，后者称德黑兰的军事能力已在很大程度上被摧毁。评估认为，伊朗仍拥有规模可观的导弹库，若敌对行动恢复，该导弹库能够威胁美国及其盟国设施。

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补充库存

据该报报道，补充导弹库存的过程比战前更为缓慢。与此同时，德黑兰仍保有大量无人机和短程导弹，可用于打击该地区的目标。

以色列军方官员估计，伊朗拥有超过1500枚弹道导弹，尽管地区评估存在差异。美国前负责中东事务的助理国防部长副助理西蒙娜·莱丁表示，即使美国评估的下限也意味着伊朗已恢复其战前导弹库的一半以上。

华盛顿目前通过制裁和封锁维持对德黑兰的经济压力，并未发起新的大规模军事行动。美国在波斯湾的盟友警告不要恢复敌对行动，原因是存在伊朗实施报复性打击的风险；而据该报报道，以色列仍坚持采取进一步军事行动。

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