在美国，美国情报机构一年多来一直追踪与英伟达丑闻有关的爱丽丝·黄同中国国家安全部一名代表的接触。据《日本时报》报道，消息来自数名了解美国情报报告的人士。

据他们称，黄自2025年春季至2026年秋季一直与这名中国安全部门官员保持联系。这一时期与她同当时领导英伟达的黄仁勋交往的时间部分重合。

接触与公司网络

美国情报机构还收集到证据表明，黄的商业伙伴康伟——她经常称其为自己的丈夫——曾与同一中国部门合作。该报消息人士称，情报资料，包括运输记录，显示黄和康在一个公司网络中发挥了作用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国官员正在调查黄和康在包括Megaspeed在内的东南亚公司网络中所扮演的角色。这些实体被认为与可能绕过美国出口管制将先进英伟达芯片转运至中国有关。据该报报道，部分芯片被采购用于东南亚的数据中心，这些数据中心为包括阿里巴巴在内的中国科技公司提供服务。

调查仍在继续

美国当局仍在确定黄和康涉嫌与中国情报机构合作的完整规模和持续时间。消息人士称，黄还可能与中国公安部代表会面，该部门是中国主要执法机构。

该报指出，黄、她的姐姐、康以及与他们有关联的公司所构成的网络，与中国建设数据中心并获取英伟达芯片以训练人工智能模型的努力有关。黄、康、白宫、美国国务院以及中国驻华盛顿大使馆均未回应置评请求。

关注我们在