美国情报机构发现，伊朗正在策划对美国华盛顿特区特朗普总统政府高级官员发动可能的袭击。据阿纳多卢通讯社报道，该计划可能涉及使用放射性脏弹或化学武器，消息援引CNN及7名了解情报情况的美国官员。

没有迹象表明袭击迫在眉睫

CNN的消息人士将所记录的活动描述为制定可能的袭击方案，而非即将实施行动的证据。同时，两名消息人士表示，相关计划涉及美国首都的具体地点和潜在目标。

这些情报加剧了对安全问题的担忧，并促使美国官员在过去一周举行了一系列会议。会议讨论了可能的应对和预防措施。一名了解情报的消息人士称，应急预案是审慎之举；而另一名消息人士表示，官员们仍在讨论伊朗是否拥有能够实施此类行动的人员。

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安全措施与伊朗的回应

白宫发言人劳伦·比斯表示，政府正在监控所有潜在威胁，但目前没有看到针对美国领土的可信威胁。CNN报道称，美国财政部长斯科特·贝森特上周在收到与伊朗有关的威胁后被转移至军方住所。

伊朗驻纽约联合国外交使团否认了德黑兰可能使用化学武器的说法。该使团在一份声明中称，在任何情况下使用化学武器都是完全不合法的，并否认了相关指控。

另有两名美国官员向CNN表示，情报部门正在追踪伊朗可能对中东地区美军人员使用化学武器的迹象。美国还在单独准备措施，以确保该地区外交和情报人员获得适当的防护装备和培训。一些官员还对美军是否拥有足够的装备并为可能发生的化学袭击做好准备表示担忧。

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