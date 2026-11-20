美国国防情报局（DIA）在一份新报告中表示，侵略国俄罗斯正在研发一颗旨在携带核武器的卫星。Space.com对此进行了报道。

题为《太空安全面临的挑战》的报告是美国太空安全威胁的第三份公开情报评估。报告所载信息截至2026年7月仍为最新。该文件审视了中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜在太空中的能力，包括在地球轨道和地月空间中的能力。

对卫星系统的风险

根据DIA的评估，俄罗斯不顾其在1967年《外层空间条约》下的义务，正在研发此类卫星。该协议禁止在地球轨道部署携带核武器或其他类型大规模杀伤性武器的物体。

该机构警告称，此类太空能力可能导致各国和企业使用的数千颗卫星迅速且突然丧失或性能下降。这可能影响通信、导航、科研、气象、商业服务和国家安全系统。

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报告还指出，太空中的核爆炸可能会针对不同轨道上的卫星：低地球轨道，商业和侦察航天器在此运行；用于至关重要通信的地球同步轨道；以及导航和授时系统使用的中地球轨道。

其他太空反制手段

DIA指出，中国和俄罗斯正在发展广泛的进攻能力，以干扰或摧毁其他国家的太空服务。这些手段包括反卫星导弹、针对地面基础设施的物理和网络攻击、信号干扰和欺骗，以及能够暂时或永久致盲观测卫星的定向能系统。

美国情报部门认为，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜太空反制能力的增强、太空物体数量的增加以及对太空服务需求的扩大，将在未来十年使太空行动更加复杂。

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