美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，在反对派领导人玛丽亚·科里娜·马查多返回委内瑞拉前数周，委内瑞拉临时当局告知华盛顿，她将能够顺利入境。鲁比奥称，美方已将这一信息转达给这名政治人物的团队。

鲁比奥说，临时当局代表告诉美国，如果马查多愿意，她可以乘飞机抵达机场。马查多于前一天返回委内瑞拉，CBS新闻报道。

选举制度改革

鲁比奥将举行可信的总统选举与改革委内瑞拉的司法和选举机构联系起来。他表示，临时当局正遵守与美国商定的更换最高法院和选举委员会的期限。鲁比奥称，尼古拉斯·马杜罗政府曾利用这些机构控制政治竞争。

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委内瑞拉总统选举日期尚未公布。鲁比奥强调，选举制度的改革必须迅速进行，并排除了无限期推迟投票的可能性。

制裁与经济安排

国务卿还表示，美国可以利用放松制裁和经济活动许可证作为影响临时当局的杠杆。他将削弱伊朗和古巴的影响力、追诉犯罪组织，以及引渡被美国通缉的人员列为华盛顿的要求，其中包括马杜罗的前助手亚历克斯·萨博。

马查多批评了唐纳德·特朗普总统政府与委内瑞拉临时当局达成的部分经济安排，尤其是一项获得美国支持的石油协议。鲁比奥回应称，她对该安排的异议与举行民主选举是两个不同的问题。

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