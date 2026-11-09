鲁比奥称与伊朗达成协议可能不可能实现——阿纳多卢通讯社

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，与伊朗达成外交协议可能不可能实现。在前往巴黎参加七国集团外长会议前，他表示谈判尚未接近突破，阿纳多卢通讯社报道。

谈判未获突破

鲁比奥表示，一些国家继续向伊朗提出不同的外交方案，但华盛顿未看到快速取得进展的迹象。他强调，总统唐纳德·特朗普倾向于以外交方式解决问题，但承认这并非总是可能。

国务卿还表示，美国准备考虑外交可能性，同时称德黑兰的要求不现实且不可接受。鲁比奥补充说，防止伊朗获得核武器必须继续成为美国两党的优先事项。

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对格什姆岛的打击

该声明是在巴黎举行的七国集团外长会议前发表的，预计与伊朗的冲突将成为讨论议题之一。据该通讯社报道，对伊战争已持续第九个月：在美国和以色列于2月28日发动军事攻势后，4月达成了停火。6月出现了一份旨在确保达成和平协议的备忘录，但谈判至今仍未达成最终协议。

近日，美国对位于霍尔木兹海峡的伊朗格什姆岛实施了有限打击。特朗普周五证实，美军袭击了伊朗的防空系统。鲁比奥表示，美国下一步行动将取决于该地区美军或航运面临的威胁程度。

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