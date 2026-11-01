在肯尼亚，由内罗毕参议员埃德温·西富纳领导的Linda Mwananchi运动宣布，计划在11月底前在全国全部47个县设立该运动的办公室。此前一天，该运动将The Equitable Party（TEP）更名为Linda Mwananchi Movement，并启动了招募成员和建立地区组织架构的活动，Nation Kenya报道。

夸莱县的活动

10月31日，西富纳在夸莱县进行了动员巡访。车队到访了桑布鲁、基南戈、马里亚卡尼、孔巴尼和伦加伦加，并在乌昆达的展览场地举行集会，结束了行程。

在演讲中，这名政治人士呼吁威廉·鲁托总统的政府遵守宪法、保护公民权利，并确保政府项目的透明度。西富纳还批评了他所称的有关拉穆拟议中的Dangote炼油厂以及私有化Kenya Pipeline Corporation和Kenya Ports Authority计划的信息不透明。他强调，涉及国家资源的项目必须保障公众参与。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为2027年选举做准备

该运动将宪政主义、政府问责和基层动员列为其在2027年大选前工作的重点方向。维希加参议员戈弗雷·奥索齐表示，该组织正专注于全国范围内的成员登记，并呼吁肯尼亚人通过互联网加入。

据西富纳称，Linda Mwananchi Movement已在38个县设有代表。该运动宣布将于11月13日举行全国代表大会，计划在会上正式确定领导架构。跨恩佐亚郡郡长乔治·纳特姆贝亚表示，该运动打算在所有投票站安排代理人，以防止选举操纵。

关注我们在