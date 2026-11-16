罗马尼亚总理卢卡·尼古列斯库谴责了针对该国黑海沿岸附近三艘商船的无人机袭击。这些船只于周六晚间和夜间在苏利纳附近遭到袭击。苏利纳是位于多瑙河注入黑海处的罗马尼亚港口。

尼古列斯库表示，这些事件不可接受，且违反国际法。他还将黑海安全局势恶化与俄罗斯联邦——侵略国——针对乌克兰的战争联系起来，据Politico报道。

苏利纳附近的袭击

据罗马尼亚国防部称，悬挂希腊国旗的油轮Evia Petrol V在21:00刚过后遭到袭击。35分钟后，另一艘船只Marsol遭到打击。两艘船的船员均扑灭了火灾，未报告人员伤亡。

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第三艘船只Ali Najafov也报告称在夜间遭到打击。目前尚未确定究竟是谁发射了无人机。罗马尼亚军方通过雷达发现空中目标，紧急起飞F-16战斗机，并警告沿海地区居民可能面临无人机威胁。

罗马尼亚寻求北约支持

此次袭击发生前，曾有报道称商船Larissa 1周五在罗马尼亚海岸附近遭无人机打击。罗马尼亚国防部长什特凡-拉杜·奥普雷亚表示，他将向布鲁塞尔的盟友提出这些事件的问题，并呼吁提供更多监视飞机和反无人机设备。

上周，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，在近期针对商船航运的袭击发生后，欧盟将帮助承担部分黑海安全费用。10月，无人机在罗马尼亚和保加利亚附近击中了至少七艘商船，造成20多名海员死亡，另有数十人失踪。

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