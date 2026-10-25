肯尼亚总统威廉·鲁托在姆温吉表示，2027年大选结果的实时直播并未被禁止。他驳斥了当局打算阻止这种形式的说法，并称反对派的指控是为动员政治支持而进行的宣传，Nation Kenya报道称。

鲁托在姆温吉的非洲内地教会举行的周日礼拜上强调，肯尼亚人有权在投票结果一经公布时就获得相关信息。他表示，公民越早得知结果，对国家越有利。

选举前的讨论

在定于2027年8月举行的投票前，有关选举结果传输和公开获取的问题正在讨论中。在线直播将使选民、政党、候选人、记者和观察员能够监督来自投票站的数据传输，并将其与肯尼亚独立选举和边界委员会汇总及公布的数字进行比对。

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肯尼亚国民议会上周表示，并未禁止直播结果。议会指出，根据《选举法》第39(1G)条，该程序仍然有效。

被否决的修正案

议员们还否决了苏巴南区议员卡罗利·奥蒙迪提出的一项修正案。该修正案规定了一项机制，用于在国家结果中心直播在选区计票中心公布的总统选举结果，其中包括海外侨民的选票。

鲁托呼吁反对派政治人士专注于改善公民生活的纲领和理念，而不是专注于他所称的在年轻人中传播虚假信息。

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