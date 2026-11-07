阿丽娜·萨巴伦卡和琳达·诺斯科娃在印第安维尔斯的Stadium 2球场进行了联合训练，备战WTA年终总决赛。据Interia Sport报道，这场练习赛持续约25分钟，在这位白俄罗斯网球选手以5:3领先时结束。

诺斯科娃率先发球，并毫无困难地保住了自己的发球局。萨巴伦卡也赢下了自己首个发球局，尽管她以一次双误开局。

第三局破发

第三局，诺斯科娃在自己的发球局以40:15领先，但比赛进入平分。萨巴伦卡打出制胜接发球，随后这位捷克选手连续两次出现双误。这位白俄罗斯选手获得破发点并成功兑现：诺斯科娃一发失误后以二发将球发进场内，但在回合中出现失误。

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丢掉发球局后，诺斯科娃情绪激动地作出反应——她的球拍撞到了球场上。此后，两位选手都保住了自己的发球局。第八局，诺斯科娃在接发球时以30:15领先，但萨巴伦卡连赢三拍，以5:3领先。此后训练结束，因为科科·高夫和卡罗琳娜·穆霍娃走上了球场。

不同的WTA年终总决赛小组

根据WTA年终总决赛抽签结果，萨巴伦卡被分入与米拉·安德烈耶娃、埃莉娜·斯维托丽娜和卡罗琳娜·穆霍娃同组。另一组将由叶连娜·莱巴金娜、科科·高夫、杰西卡·佩古拉和琳达·诺斯科娃参赛。因此，萨巴伦卡和诺斯科娃最早只能在半决赛相遇。印第安维尔斯的赛事将持续至11月15日。

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