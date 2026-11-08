在美国，特朗普总统的海湖庄园防空网络已加入由AeroVironment生产的LOCUST军用激光系统。NORAD和美国北方司令部的代表证实，应美国特勤局要求，已在该庄园区域部署反无人机和防空装备，《耶路撒冷邮报》报道。

用于反制无人机的激光系统

LOCUST是一种高能激光系统，旨在利用定向能量探测、跟踪并使目标失效。制造商表示，该系统可应对第1至第3组目标，包括四旋翼飞行器、小型无人机以及重量不超过600公斤的固定翼飞机。

该系统可采用固定或移动配置，可在平台上运输或安装在车辆上。美国特勤局表示，其在威胁等级提高的环境中开展工作，并持续调整保护措施，运用新工具、技术和方法保护处于其保护之下的人员。

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分层防御

据The War Zone报道，海湖庄园的LOCUST系统被安装在一辆联合轻型战术车辆上。该系统作为更广泛防御网络的一部分运行，并与雷达、红外传感器、电子对抗设备（包括干扰系统）以及部署在浮动平台上的AN/TWQ-1 Avenger近程防空系统协同工作。

今年早些时候，AeroVironment推出了LOCUST X3版本，配备功率从20千瓦至超过35千瓦的激光器、模块化瞄准单元，以及用于探测、跟踪和打击威胁的人工智能功能。部署在海湖庄园附近的具体系统版本尚未说明。

9月，AeroVironment获得了一份价值约4.648亿美元的合同，为美国陆军生产高能激光武器系统。该公司将交付数十套LOCUST X3系统。AeroVironment估计，使用LOCUST打击一个目标的成本可能低于10美元，而使用传统动能拦截手段的成本可能高达数百万美元。

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