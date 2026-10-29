萨尔瓦多计划向海地派遣逾2000名军人，以营救4名失踪的航空技术人员，并支持针对武装帮派的安全行动。《每日马弗里克》报道称，消息援引萨尔瓦多外交部。

营救技术人员行动

4名萨尔瓦多航空技术人员于一周多前失踪，当时他们的车辆在太子港郊区一个由帮派控制的地区遭到伏击。萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布开展营救行动。此后，该国已向海地派遣数百名军人。

萨尔瓦多外交部表示，布克尔与海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅通了电话。海地总理办公室证实了此次通话，并表示双方重申了在联合国支持的打击帮派部队框架内加强双边协调和行动合作的意愿，包括开展营救行动和应对安全挑战。

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与此同时，尚未说明新增的萨尔瓦多军人是否将加入该部队，还是单独行动。有关其指挥架构、在海地的驻留时间及具体任务也未被披露。

选举推迟至2027年

与此同时，海地选举委员会公布了新的投票日程。总统和议会选举第一轮定于2027年7月18日举行，第二轮将与地方选举一同于10月4日举行。

选举委员会原计划于7月宣布在12月13日举行选举，但随后表示将修改日程。海地自2016年以来未举行过选举，该国上一任总统于2021年遇刺身亡。自2024年以来，外国军人在联合国支持的安全任务框架内在该国行动，帮助海地警方加强各地区的安全，并为可靠投票创造条件。

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