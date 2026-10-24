萨尔瓦多向海地派遣了一支特种部队，搜寻四名在太子港附近被武装团体绑架的萨尔瓦多航空技术人员。据媒体援引安全部门消息人士报道，约200名萨尔瓦多军人在周四和周五抵达海地首都。

首都附近的搜寻行动

联合国支持的打击帮派部队（GSF）周四确认萨尔瓦多特遣队抵达。军方与海地国家警察及其他安全伙伴正在太子港郊外的普兰迪库尔德萨克地区开展搜寻和安全行动。

GSF呼吁桑托及邻近社区的居民不要靠近行动区域。据阿纳多卢通讯社报道。

装甲车遇袭

四名技术人员于周日在首都附近克鲁瓦德布凯市镇的桑托失踪，此前武装男子袭击了他们乘坐的装甲车。袭击者开枪、使用爆炸物并纵火焚烧车辆。技术人员从起火的车辆中逃出，但此后一直未与外界联系。

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海地当局确认这些男子遭绑架，但他们的下落和状况仍不明。萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱周三宣布开展军事营救行动，要求技术人员活着且毫发无损地返回。他表示，失踪者是非战斗人员，主要从事医疗后送工作。

布克莱与帮派头目发表声明

400 Mawozo组织领导人威尔逊·约瑟夫，别名兰莫·圣茹，在社交媒体视频中展示了大量弹药，并表示他不会逃跑，已准备好与萨尔瓦多部队作战。该组织在袭击发生地区活动，属于Viv Ansanm帮派联盟，但没有任何帮派公开宣称对绑架事件负责。

周五，布克莱驳回了有关此次行动危险性的警告，并表示萨尔瓦多将取得胜利。他还称海地帮派为“撒旦式的”，并指控其进行活人献祭，但未提供证据。

武装团体控制着太子港的很大一部分地区，并正将影响力扩大到周边区域。联合国估计，海地的暴力事件已迫使近150万人离开家园。

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