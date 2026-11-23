在英国，演员萨曼莎·莫顿将获得BFI Fellowship，这是英国电影协会的最高荣誉。该奖项将于1月28日在BFI主席晚宴期间颁发，《综艺》报道。

英国电影协会荣誉

莫顿称，BFI Fellowship是她所能想象的最大荣誉和礼物。她表示，历届获奖者中有来自工人阶层背景的女性，这使她能够激励新一代，并支持发掘新人才。

这位演员还表示，英国电影协会一直支持她作为艺术家的发展，从她在1997年电影《皮囊之下》中的首个重要角色，到在克里斯托弗·诺兰的影片《奥德赛》中饰演女巫喀耳刻。

职业生涯和此前奖项

萨曼莎·莫顿从事电影工作已超过30年。她的作品包括独立电影《莫文·卡拉尔》《控制》和《纽约提喻法》、好莱坞影片《少数派报告》，以及电视剧《行尸走肉》《我是柯斯蒂……》和《黄金地带》。

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这位演员曾两次获得奥斯卡最佳女配角提名，分别凭借伍迪·艾伦的《甜与卑微》和吉姆·谢里丹的《在美国》中的角色获得提名。2024年，莫顿获得BAFTA Fellowship。

在获颁BFI Fellowship后，她将加入一份由BFI和BAFTA同时授予荣誉奖项的演员小名单。其中包括朱迪·丹奇、迈克尔·凯恩、亚历克·吉尼斯、克里斯托弗·李、瓦妮莎·雷德格雷夫、玛吉·史密斯和伊丽莎白·泰勒。

BFI的评价

BFI主席杰伊·亨特称莫顿是同代人中最勇敢的演员之一。她指出，这位演员在30多年间对观众产生的影响、她在独立电影领域的工作，以及她对年轻人的支持和促进艺术可及性的努力。

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