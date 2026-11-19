菲律宾举行的东盟峰会未能完成南海行为准则的协商，尽管马尼拉原计划在今年就该文件达成一致。谈判将在新加坡担任主席国期间继续进行，菲律宾方面表示，文本的80%已达成一致，CNBC报道。

未解决的争议

该准则旨在规范中国与多个东盟国家同时提出主张的海域相关问题。尽管其他国家拥有历史性主张，并且国际仲裁机构已作出裁决，北京仍声称对几乎整个南海拥有权利。2016年，常设仲裁法院裁定中国所谓的“九段线”主张无效，但中国未承认该裁决。

该地区的争端至少自20世纪70年代以来一直持续。文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南对不同海域和岛屿提出主张。该地区拥有自然资源和重要渔场。

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专家的质疑

SeaLight Foundation执行主任雷·鲍威尔称，鉴于未解决问题的复杂性和争议性，文本达成80%一致这一数字没有意义。南洋理工大学国防与战略研究所高级研究员科林·科表示，剩余的20%涉及最棘手的议题：文件的地理适用范围、东盟国家不同的利益以及落实协议的机制。

布鲁金斯学会研究员林恩·郭认为，在北京不断巩固其海上地位之际，它没有重大动力同意实质性限制。外交关系委员会高级研究员约书亚·库兰齐克认为，近期通过该准则的可能性不大。他还指出，部分东盟国家与中国关系密切。

鲍威尔警告称，如果仓促达成或内容薄弱的准则让北京能够削弱《联合国海洋法公约》的条款，那么它可能比没有协议更糟糕。

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