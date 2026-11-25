三星显示已同意以2.1亿欧元，约合2.3亿美元，收购奥地利半导体制造商ams Osram 9.1%的股份。这笔交易是双方合作开发用于显示器的超小型micro-LED的一部分，《韩国先驱报》报道。

三星显示将购买9,984,439股ams Osram新股。交易完成后，三星显示将成为这家奥地利公司的最大股东。该交易预计将在明年初完成，前提是通过监管审查并获得必要批准。

micro-LED领域的合作

三星显示表示，这项投资旨在深化与ams Osram的技术合作，但该公司无意参与这家奥地利制造商的管理。ams Osram专注于超小型发光二极管的设计和制造，以及高密度集成技术。

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三星显示计划利用合作伙伴的专业经验，提高micro-LED芯片的效率并降低其生产成本。Micro-LED显示器采用直接发光的微小无机发光二极管。这类屏幕具有高亮度、长使用寿命，以及制造不同尺寸和形状显示器的能力。

发展OLED之外的技术

对三星显示而言，这一合作意味着进入基于无机材料的下一代显示技术领域，超越OLED。ams Osram首席执行官阿尔多·坎珀称该协议是公司的战略里程碑，并表示它为从开发超小型micro-LED到可能实现产业化创造了一条获得资金支持的路径。

三星显示首席执行官Yi Chung表示，超小型micro-LED能够克服现有技术的局限，尤其是在亮度和耐用性方面。他表示，该技术可用于配备从超小型到超大型显示器的设备。

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