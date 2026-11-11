三星已在 Gallery 应用中新增与 Google 账号同步照片和视频的功能，适用于搭载 One UI 9 的部分 Galaxy 设备。Engadget 报道了该功能的上线。

此前，希望将媒体文件存储在 Google 存储空间中的三星用户，必须使用 Google Photos——替代 Gallery 或与其同时使用。9月，该公司停止支持 Gallery 与 Microsoft OneDrive 的同步。

如何启用同步

用户可通过点击 Gallery 中的云朵图标，或进入应用设置并启用“同步照片和视频”选项来激活该功能。三星表示，未来将逐步把这项功能推广至更多设备。

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从其他 Galaxy 设备访问

同步后，若在另一台三星 Galaxy 设备上登录同一 Google 账号并启用同步，即可在 Gallery 中查看媒体文件。第二台设备上将提供照片和视频预览，原始文件可单独下载。

同步设置中还出现了 Free up space 选项。该选项会在与 Google 存储空间同步后删除智能手机或平板电脑中的原始文件，但会在 Gallery 中保留其缩略图。

存储空间使用情况

已同步的文件将占用 Google 账号存储空间。根据 Engadget 的说法，默认情况下，每个账号拥有 5 GB 免费空间，在确认有效电话号码后可增加至 15 GB。如需更多存储空间，则需要订阅 Google One。

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