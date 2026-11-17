在韩国，三星电子和SK海力士在今年前九个月共投入88.16万亿韩元，即657亿美元用于资本支出。与此同时，与一年前相比，两家公司的现金及其他流动资产增加了近193万亿韩元，截至9月底达到329.2万亿韩元。据《韩国先驱报》援引监管报告报道。

芯片生产投资

三星在此期间的资本支出达到56.94万亿韩元，比一年前的32.25万亿韩元增长76.6%。其中约93%，即52.75万亿韩元，投向负责半导体业务的Device Solutions部门。该公司扩大并升级了芯片生产能力。

SK海力士投资31.22万亿韩元，超过其2025年全年30.17万亿韩元的资本支出。仅在第三季度，该公司就支出13.62万亿韩元，在面向人工智能系统的高带宽内存及其他存储芯片需求推动下扩大生产。

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研发支出和流动资产

截至9月底，两家公司在研发方面的支出也超过了2025年全年的水平。三星在这一领域支出41.8万亿韩元，而2025年全年为37.75万亿韩元；SK海力士支出10.09万亿韩元，而2025年全年为6.73万亿韩元。两家公司研发支出合计为51.89万亿韩元。

截至9月底，三星持有214.8万亿韩元的现金、现金等价物和短期金融工具，几乎是上年同期的两倍。SK海力士的流动资产增长超过四倍，从27.85万亿韩元增至114.5万亿韩元。两家公司此类资产的合计规模在第三季度增加了51.32万亿韩元。

SK海力士还在一年内将借款减少8.28万亿韩元，截至9月底降至15.8万亿韩元。其净现金头寸为98.66万亿韩元。

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