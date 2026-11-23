三星宣布推出27英寸Odyssey G6 G60H游戏显示器，刷新率最高可达1100Hz。据Engadget报道，该公司称这款新品是全球首款达到这一指标的游戏显示器。

两种分辨率模式

该型号采用IPS面板，提供两种工作模式。在QHD模式下，其分辨率为2560 × 1440像素，支持最高600Hz刷新率。最高1100Hz仅在分辨率为1280 × 720像素的HD模式下可用。

因此，用户无法同时使用最高分辨率和峰值刷新率。与此同时，QHD模式下的600Hz也超过了大多数在售显示器的指标。

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规格和附加功能

Odyssey G6 G60H的典型亮度为400尼特，获得HDR10+认证，灰阶响应时间为1毫秒，并支持AMD FreeSync Premium和NVIDIA G-Sync。为减少图像模糊，三星加入了采用特殊算法的Odyssey Clear Motion技术。

该显示器还配备Black Equalizer功能，可自动调节暗场景的亮度，以提高可见对比度。支架支持调节屏幕高度、倾斜和旋转。Auto Source Switch+功能应能自动检测新连接的信号源并切换至该信号源。

该公司尚未公布Odyssey G6 G60H的价格和开售日期。该媒体指出，具有类似规格的显示器通常售价约1000美元或更高。

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