在两家韩国大型企业集团深化合作的背景下，三星电子计划于周一在韩国龙仁与现代汽车集团高管举行会面。据《韩国先驱报》报道，这场名为“Appreciation Day”的活动原定在三星位于京畿道的培训中心举行。

预计约有170名高管及其配偶将参加此次会面。活动原定由三星电子副会长全永铉和现代汽车集团副会长张在勋主持。活动安排包括演讲和晚宴。

会议参与者

据该报报道，三星提议举办此次活动，以感谢现代汽车集团的商业合作伙伴关系。该公司此前曾为合作伙伴举办社交活动，但这原本将是首次专门为另一家韩国企业集团筹办此类活动。

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三星方面，三星电子联席首席执行官卢泰文、三星SDI首席执行官崔周善、三星电机首席执行官张德贤以及三星显示器首席执行官李忠也原定参加。现代汽车集团则原定由现代汽车首席执行官何塞·穆尼奥斯，以及现代汽车和起亚研发负责人曼弗雷德·哈勒尔代表出席。

电池、芯片和机器人技术

近年来，两家公司不断扩大在电动汽车和网联汽车零部件及软件领域的业务联系。三星SDI为现代汽车集团的电动汽车供应方形电池，包括豪华SUV Genesis GV90。

去年有报道称，三星的芯片代工部门获得订单，生产由现代设计的自动驾驶芯片。两家公司还致力于通过三星SmartThings平台，将现代和起亚汽车与家用电器连接起来。于3月推出的Car-to-Home服务使驾驶员能够从车内远程控制兼容的家庭设备。2025年2月，三星SDI、现代汽车和起亚同意共同开发用于服务机器人的高性能电池。

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