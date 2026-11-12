Samyang Foods将投资约2186亿韩元，即1.5亿美元，在越南顺城县建设一座新的Buldak方便面工厂。该工厂将成为该公司继中国工厂之后的第二个海外生产基地，据《韩国先驱报》报道。

投资与生产

根据监管文件，Samyang Foods将从总投资中拨出1311亿韩元，投入新成立的越南子公司Samyang Foods Bac Ninh LLC。该公司将全资拥有该实体，并在计划于2029年1月完成建设前分期为其提供资金。

新工厂将预留八条生产线的空间。Samyang Foods最初计划启动一条生产非油炸干燥面条的生产线。这将是该公司首条此类海外生产线。其余七条生产线将用于生产油炸面条，生产规模将根据需求扩大。

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面向欧洲和东南亚的物流

该公司解释称，选择越南是因为小麦粉、棕榈油和劳动力成本较低。该国的物流能力和贸易条件也使得从一个基地向欧洲和东南亚供应产品成为可能。

Samyang Foods预计，将生产分布在多个国家有助于降低与地缘政治冲击、航运中断和关税相关的风险。该公司首座海外工厂位于中国浙江省嘉兴市，建设于去年9月启动。该工厂设有八条生产线，年产能将超过11亿包，预计将使Samyang Foods的总生产能力提高约43%。

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