旧金山49人队在墨西哥墨西哥城的阿兹特克体育场以35:10大胜明尼苏达维京人队。这场比赛是首场国际周日夜赛，也标志着NFL在时隔四年后重返墨西哥首都。

超过8.5万名观众坐满了体育场，其中大多数支持旧金山队。墨西哥是NFL在美国以外最大的市场。联盟总裁罗杰·古德尔此前称这场赛事为“小型超级碗”。据《日本时报》报道，自2005年以来，墨西哥此前已举办过五场NFL常规赛。

49人队半场前占据优势

近端锋乔治·基特尔在49人队首次进攻时便率先得分，并在第二节完成个人本场第二次达阵。维京人队凭借跑卫阿隆·琼斯的11码达阵作出回应，但未能遏制对手的进攻。

四分卫布洛克·珀迪在上半场送出三次达阵传球。其中一次由迈克·埃文斯接住，而安全卫吉艾尔·布朗拦截了柯克·考辛斯的传球，并在18码回攻后将球带入达阵区。两队以28:10进入中场休息。

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高海拔与麦基维茨的伤势

第二节，49人队右截锋科尔顿·麦基维茨腿部下方受伤，随后被担架抬离场地。据主教练凯尔·沙纳汉称，球队认为这次伤势可能是骨折和脱臼。

第三节，角卫迪奥莫多尔·莱诺尔迫使明尼苏达外接手贾斯廷·杰斐逊掉球。最后一节开始时，克里斯蒂安·麦卡弗里从6码处完成又一次达阵。由于海拔超过2200米，一些球员在替补席使用氧气面罩。旧金山在科罗拉多斯普林斯为这些条件作准备，而明尼苏达则留在主场，并使用其基地内专门建造的高海拔训练设施。

墨西哥城的比赛是NFL本赛季创纪录的九场国际赛事计划中的最后一场。

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