《财富》：桑福德预计因佛州减税损失1500万美元

美国奥兰多东北部的桑福德市预计将在未来两年损失约1500万美元的房地产税收入。这可能使该市预算出现约18%的缺口，《财富》援引FOX 35 Orlando电视台报道。该市正为佛罗里达州选民通过的一项针对部分房主减税修正案所带来的后果做准备。

税收减免变化

第3号修正案将主要居所的非学校相关税收减免额度提高至2027年的15万美元，并在2028年提高至25万美元。因此，符合减免资格的房主的税单将减少。

根据Florida TaxWatch的估计，该修正案在生效的第一个财政年度可能使地方政府收入减少49亿美元，五年内减少458亿美元。

削减开支和新增收费

桑福德市委员讨论了应对预期预算缺口的可能措施，包括不再出席佛罗里达城市联盟会议、削减公共艺术支出，以及为员工提前退休提供激励。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

正在考虑的方案还包括单独征收消防服务费，由住宅和商业地产所有者缴纳。桑福德市委员帕特里克·奥斯汀承认，这一想法可能不受欢迎。

在佛罗里达州中部的另一座城市奥克兰，官员们正筹备12月的投票，这可能为新的消防保护和雨水排放收费铺平道路。该市预测，2028财政年度的房地产税收入将损失约82万美元。

前共和党州参议员杰夫·布兰德斯表示，佛罗里达州最终可能会提高全州销售税，以补偿地方社区的损失。他还将这一情况与加州第13号提案相比较，该提案在1978年大幅限制了房地产税，并加强了地方政府对州政府资金的依赖。

关注我们在