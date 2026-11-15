中国公司SANY在中国西藏的Zhibula铜矿部署了60辆SKT105ED自动驾驶电动矿用自卸卡车。这些车辆设计载重最高为70吨。该矿位于冈底斯山脉、冈仁波齐山脉地区，海拔约17,700英尺。

该矿由Zijin Mining和Tibet Julong Copper运营。恶劣天气和高海拔地区稀薄的空气使重型设备操作员的招募变得困难。关于这支自动驾驶车队的部署，Electrek作了报道。

自动驾驶控制

SANY正与总部位于澳大利亚珀斯的Eacon Mining Technology公司共同开发无人自卸卡车解决方案。该系统结合了车辆本身及地面基础设施上的传感器、自适应车辆控制和机器学习。这种方法 предусматривает对车队进行集中控制，工作人员可在必要时进行干预。

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Eacon指出，自动驾驶系统可以减少操作员在高海拔地区持续工作的需要。该公司在其发布的材料中引用了一项针对安第斯山脉海拔3,800至4,500米矿工的研究：在高海拔轮班期间，73%的受评估工人出现夜间血氧饱和度低于85%的时段，这表明存在中度或重度低氧血症。

电动平台

据Eacon称，其技术已应用于40多座大型矿山的3,100多辆自动驾驶卡车，其中包括Zijinshan金铜矿和澳大利亚的Norton Gold Fields项目。这一批SKT105ED自卸卡车的具体参数尚未披露。与此同时，SANY为其他项目供应的相关SKT105E车型配备两台电动机、容量为423至642千瓦时的磷酸铁锂电池、再生制动和快速充电系统。

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