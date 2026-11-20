在立陶宛，索菲娅·萨佩加表示，有人冒充《Novaya Gazeta Europe》记者，欺骗她参与了在维尔纽斯进行的拍摄。她的视频通话片段和经剪辑的录音后来被用于罗曼·普罗塔谢维奇在白俄罗斯国家电视台STV播出的节目中。据Meduza报道。

11月19日晚，STV播出了由普罗塔谢维奇主持的节目《No Cover》，该期节目 посвящена его бывшей девушке。节目展示了视频、经剪辑的萨佩加谈话录音以及有关金钱的通信记录。普罗塔谢维奇还声称她存在心理健康问题。据Nasha Niva报道，萨佩加表示，宣传人员歪曲了她的观点。

在维尔纽斯的拍摄

萨佩加称，在接受Zerkalo长篇采访后，一名男子通过Telegram联系她，自称是《Novaya Gazeta Europe》记者伊利亚·阿扎尔。他提议她参与一项面向欧洲俄语受众的视频项目，内容涉及她的生活、参与抗议运动、被监禁经历以及与普罗塔谢维奇的关系。

该项目据称将由三集组成，萨佩加被承诺每集获得1,800欧元。11月6日，她收到了302欧元预付款。拍摄于11月15日在维尔纽斯街头、一座公园和一间租来的公寓内进行。采访者、摄影师、摄像师和其他摄制组成员参与了拍摄工作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

材料被删除

拍摄期间发现，团队成员并不认识雇用他们的人。和萨佩加一样，他们也被承诺将在11月16日收到合同和剩余款项。萨佩加联系了《Novaya Gazeta Europe》，对方告诉她，编辑部对此类任务一无所知。阿扎尔随后也证实了这一点。

摄制组决定不将视频交给委托人，并删除了拍摄材料。STV播出时只展示了拍摄现场的照片。萨佩加还说，委托拍摄的男子称团队成员为骗子，承诺从布拉格飞往维尔纽斯，却没有出现在约定于咖啡馆举行的会面中。她称，他的信息准确描述了她周围发生的事情，因此她怀疑自己被跟踪。

普罗塔谢维奇在Telegram上写道，他的团队为拍摄这一期节目不得不“稍微扮演一下间谍”。

关注我们在