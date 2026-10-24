在南非，南非社会保障局Sassa否认一份价值3000万兰特的传播合同旨在宣传其负责人滕巴·马特洛。正如TimesLIVE报道，该机构表示，合同签订程序在马特洛获任命之前就已启动。

传播合同的目的

Sassa发言人帕塞卡·莱察齐解释称，该合同旨在加强对该国各省社会补助领取者的信息传播。根据他的说法，该合同还支持有关Sassa Gold卡持卡人转至Postbank或其自行选择的其他银行的信息宣传活动。

最初的转换期限为2025年2月28日，但截止日期首先延长至3月20日，随后又延长至4月30日。截至3月20日，仍有超过100万名Sassa Gold卡持卡人尚未转换为新的领取补助方式。该机构表示，其通过社交媒体、传统媒体，以及在出租车站、购物中心和其他公共场所举办的活动，加强了说明工作。

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回应《Mail & Guardian》的报道

Sassa是在回应《Mail & Guardian》周五刊发的一篇报道，该报道标题为“R30 million To Make Sassa CEO Look Good”。该机构强调，在合同程序开始时，马特洛担任负责豪登省和普马兰加省的区域执行经理。他于2024年12月成为代理首席执行官。

莱察齐还驳斥了有关Sassa与记者接触旨在影响对该机构工作的报道或遏制批评性文章的猜测。他表示，这类会面有助于媒体更准确地报道社会补助审查、对领取者的要求以及防止欺诈。Sassa表示，它并不期待以记者接触官员为交换获得有利报道。

该机构还否认了媒体活动是在马特洛被任命为代理负责人后才开始举行的说法：根据其数据，他在该职位上的首次此类会面于2025年3月举行。Sassa表示，公共保护专员办公室已就报道中提到的先前指控，洗清了马特洛不当行为的嫌疑。

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