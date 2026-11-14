沙特阿拉伯和土耳其讨论了扩大在国防产品生产、技术转让和生产本地化方面的合作。会谈在伊斯坦布尔举行的为期两天的Türkiye-Saudi Arabia Defense Industry Days活动期间进行，100多家土耳其企业和25家沙特企业探讨了联合项目的机会，Asharq Al-Awsat报道。

投资与本地化

沙特阿拉伯国务大臣、内阁成员兼军事工业总局代理局长班达尔·阿尔霍拉耶夫表示，在利雅得公布工业和矿业战略后，与土耳其的合作有所加强。他表示，地区挑战加大了在不同工业领域开展合作以实现生产本地化的必要性。

阿尔霍拉耶夫指出，私营部门应在投资和国防工业发展中发挥关键作用。他将三项优先事项列为：确定合作和投资方向、为企业提供基础设施和融资，以及签订使企业能够评估未来需求的合同。

沙特阿拉伯计划吸引拥有经验和先进技术的国防企业。Saudi Vision 2030计划的目标之一是到2030年实现超过50%的国防工业本地化。沙特方面还强调了教育、人才培训以及可能改变军事生产的技术发展具有重要意义。

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联合项目与供应链

土耳其国防工业局局长哈卢克·戈尔贡表示，安卡拉寻求与沙特阿拉伯建立长期伙伴关系，通过交流经验并扩大在技术、研究和开发领域的互动。

他列举的潜在合作领域包括采购、研究与开发、人员培训、项目和研究基础设施管理，以及联合投资。活动特别关注促进两国中小企业之间的联系、加强供应链，并寻找联合项目的机会。

戈尔贡表示，在过去三年中，土耳其和沙特阿拉伯举行了75次以上有关国防工业的会议。伊斯坦布尔的活动由土耳其对外经济关系委员会、Saudi Arabian Military Industries和SAHA Istanbul国防产业集群组织。

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