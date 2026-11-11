沙特阿拉伯和土耳其签署了一项协议，将在土耳其推进总装机容量为3吉瓦的风电项目。OilPrice报道称，该协议是更广泛的5吉瓦可再生能源发展计划的一部分。

5吉瓦计划

该计划将由沙特公司ACWA Power实施。其第一阶段包括在土耳其锡瓦斯省和卡拉曼省建设总装机容量为2吉瓦的太阳能项目，第二阶段则涵盖装机容量为3吉瓦的风电项目。

据OilPrice援引路透社的报道，最新协议推进的是该计划中规划的风电阶段，而非扩建现有风电设施。根据双边安排规划的风电装机容量相当于土耳其现有风电发电装机容量的20%。

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土耳其能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔表示，两国正在深化能源领域的战略合作。

投资与目标

该计划的太阳能阶段于今年早些时候宣布。沙特阿拉伯计划向锡瓦斯和卡拉曼的两个太阳能设施投资约20亿美元，两者总装机容量为2吉瓦。投入运行后，它们预计将满足约210万户家庭的用电需求。

土耳其政府发展低碳装机容量的目标规定，每年投运10吉瓦新增装机容量。沙特阿拉伯的目标是到2030年使约一半电力来自可再生能源，并在2060年前实现净零排放。

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