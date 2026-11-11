OilPrice：沙特阿拉伯10月石油产量增长26%

沙特阿拉伯向欧佩克报告称，10月原油产量增至每日1056.3万桶。据OilPrice报道，这比9月的每日837.2万桶高出26%。这一申报产量略高于该王国在欧佩克约每日1050万桶的配额。

2月以来最高水平

10月的产量为2月以来最高，当时沙特阿拉伯报告的产量为每日1088.2万桶。这是伊朗战争前的最后一个月；该出版物称，这场战争扰乱了中东地区的供应。

与此同时，利雅得官方数据估计，向市场供应的石油量为每日920.3万桶，不包括储存量。10月其余生产的石油进入了储存设施。

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出口路线与欧佩克+数据

沙特阿美通过波斯湾的码头以及通往红海延布的东西管道进行出口。沙特阿拉伯能源部表示，周一对该管道的袭击引发了一场有限火灾，紧急服务部门将火扑灭，管道运行未受影响。

根据欧佩克基于二手来源作出的估计，欧佩克+国家10月的原油总产量为每日4123万桶，比9月增加每日204万桶。欧佩克+还在11月29日部长级会议前审查成员国的最大生产能力，届时将确定2027年的目标产量。

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