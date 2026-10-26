沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其的高级官员正在伊朗德黑兰与伊朗代表就地区安全问题举行会谈。据沙特和伊朗官员称，出席会议的有沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼亲王、巴基斯坦陆军司令阿西姆·穆尼尔陆军元帅以及土耳其情报部门负责人易卜拉欣·卡林，Euronews报道。

据该媒体报道，官员们正在与伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊会面。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，此次会谈可能成为建立地区安全合作机制的一步。他还重申了德黑兰关于安全模式的立场，即该模式首先依靠地区国家的能力和利益。

麦加防务协议

沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其于2026年8月签署了《麦加共同防务协议》。该文件规定，对其中一个参与国的武装攻击将被视为对三国的攻击，其他各方必须提供援助。

该协议是在地区局势不稳定以及对与伊朗及其盟友有关的威胁的担忧背景下达成的。与此同时，土耳其官员强调，该条约并非针对德黑兰或任何其他特定国家。土耳其外交部长哈坎·菲丹8月8日对阿纳多卢通讯社表示，该协议没有界定共同敌人：只有在某一签署国遭到攻击的情况下，一个国家才可能被视为目标。

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胡塞武装袭击

也门胡塞武装对沙特阿拉伯加强导弹和无人机袭击，成为该联盟面临的首次严峻考验。在10月5日于利雅得举行的紧急会议上，三国同意着手履行集体防御承诺，包括确保在沙特阿拉伯快速部署商定的军事力量和装备。

与此同时，安卡拉将支持沙特阿拉伯防御与参与针对也门胡塞武装的进攻行动区分开来。菲丹10月8日表示，该协议具有防御性质，并排除了向另一国家派遣土耳其军人实施攻击的可能性。土耳其正在考虑在防空、电子战和技术支持领域提供可能的援助。

沙特阿拉伯公共外交副部长拉伊德·克里姆利10月26日在X上写道，访问德黑兰是《麦加条约》国家为缓和紧张局势并支持外交解决方案所作努力的一部分，其中包括卡塔尔和巴基斯坦的斡旋。

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