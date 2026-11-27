据《The National》报道，沙特阿拉伯在五个月内拦截了至少278枚射向该国的导弹和无人机中的252枚，其中大部分由胡塞武装发射。记录显示，这些弹药于6月27日至11月27日期间从也门和伊拉克发射。

拦截与命中

这些数据来自情报与监视平台Project Aurorah的一项评估。沙特防空网络包括“爱国者”和THAAD系统，摧毁了超过90%的已记录导弹和无人机。

评估作者记录了43起地面打击。其中17起由被拦截导弹或无人机的残骸造成，另有26起是敌方弹药的直接命中。这略高于所有已记录威胁总数的9%。

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报告指出，突破沙特防御的最常见是无人机。Project Aurorah创始人、军事分析师纳瓦夫·奥贝德称，考虑到沙特阿拉伯的面积——据他所说，该国比西欧更大——这一拦截率是一个重要成果。

袭击伤亡

10月，对沙特机场的袭击造成20人死亡，另有约380人受伤。10月10日，对利雅得哈立德国王国际机场的导弹袭击造成13人死亡，300多人受伤。

据该媒体报道，周四一枚炮弹击中吉赞的沙特阿美炼油厂：一名来自尼泊尔的工人死亡，另有数人受伤。奥贝德强调，没有任何防空系统能够保证对如此大规模领土的绝对保护。

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