沙特阿拉伯预计今年经济将萎缩2.1%，而此前预测为3.6%。这一评估调整与石油出口量恢复有关，据OilPrice报道，这在一定程度上减少了与伊朗战争造成的经济损失。

经红海出口

更新后的预测于周二在一份预算声明中公布。在战争开始前，沙特阿拉伯预计经济将增长约4.5%。

10月，沙特石油出口达到战争开始以来的最高水平。Aramco增加了通过东西管道向红海沿岸延布运输石油的规模，以弥补经霍尔木兹海峡损失的供应量。同时，产量仍低于战前水平。

赤字与政府债务

第二季度，沙特阿拉伯的石油收入较上一季度增长28%，尽管该国石油行业萎缩近25%。更高的油价在一定程度上抵消了产量下降。

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政府预测预算赤字将为2450亿里亚尔，即650亿美元，相当于国内生产总值的4.9%。预计非石油部门将增长2.3%。

沙特阿拉伯预测，2027年经济将恢复增长10.9%，主要得益于石油产量增加，赤字将缩减至1910亿里亚尔（510亿美元）。预计政府支出将减少440亿里亚尔，而收入仅增加110亿里亚尔。预计政府债务将从今年的1.73万亿里亚尔增至2027年的1.92万亿里亚尔。

OilPrice还指出，胡塞武装的袭击仍在威胁基础设施，而绕开霍尔木兹海峡运输石油的额外运力预计不会早于2028年开始建设。

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