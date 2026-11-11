沙特阿拉伯内阁批准了一项统一的消费者权益保护法，将买家与企业之间关系的规则整合在一起。据Asharq Al-Awsat报道，违规者可能面临最高800万沙特里亚尔，即210万美元的罚款，以及最高两年的监禁。

该法律适用于商品和服务，将在20多个政府机构的参与下实施。法律规定保护消费者免受不安全、有缺陷或不符合要求的产品和服务侵害，享有损害赔偿权，并设立简化的争议解决机制。

禁止误导性做法

新规针对可能不公平影响买家决定的商业做法。特别是，该法律禁止虚假评论、操纵消费者评论、隐性广告，以及推销实际上并未出售的商品。关于商品数量有限的虚假声明，以及因使用特定支付方式而收取额外费用的做法也被禁止。

在危机、疫情或其他特殊情况下，经内阁批准，政府机构将能够设定价格、限制商业加价幅度，或要求事先获得提价许可。

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保修与投诉处理

对于在公司营业场所以外订立的合同，将适用与电子商务规则类似的保障措施。在规定条件下，消费者可在七天内无须说明理由解除该合同。企业必须披露其信息、联系方式和支付方式，服务提供商则必须告知客户维修工作、其持续时间和费用。

新商品的最低保修期为两年，服务和二手商品的最低保修期为一年。该法律还为儿童、老年人和残疾人提供专门保护，并限制可能损害儿童健康或安全的广告。

可能采取的执法措施包括要求纠正违规行为、暂停商品、服务或合同条款、屏蔽违规网站、下架不符合要求的产品，以及向消费者发出警告。该法律将在官方公报发布180天后生效，并取代有关打击商业欺诈、电子商务和商业数据的法律。

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