沙特阿拉伯表示，其防空部队周三拦截了胡塞武装向利雅得、麦加及该国其他地区发射的导弹和无人机。据Cyprus Mail报道，沙特领导的联军表示，摧毁了3枚飞往利雅得地区的巡航导弹、2架以麦加和南部地区为目标的无人机，以及另外2枚向西飞行的导弹。

胡塞武装否认

胡塞武装军事部门发言人叶海亚·萨里否认该组织曾用无人机瞄准麦加。他表示，胡塞武装行动的目标是石油设施和军事基地。

萨里还宣称袭击了沙特延布的一座泵站。延布是重要的石油枢纽，可使石油绕过被封锁的霍尔木兹海峡出口。沙特方面未证实这一说法。

后续袭击

当天晚些时候，沙特民防部门就塔伊夫、延布和海米斯穆谢特可能存在危险发布警告。随后，国家电视台报道称，危险已经过去。

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据联军称，这是沙特防空部队连续第二天拦截胡塞武装向利雅得发射的导弹。联军表示，周二击落了1枚弹道导弹和1枚巡航导弹。

控制也门大部分人口稠密地区的胡塞武装近日加大了对沙特首都的袭击，称此举是对沙特在也门发动打击的回应。周日，胡塞武装的一次袭击损坏了利雅得金融区的一栋阿美行政大楼。

上个月，对利雅得哈立德国王国际机场的袭击造成13人死亡，另有300多人受伤。自9月胡塞武装向红海南入口处的曼德海峡推进以来，战斗行动有所升级。

此后，该组织加大了对沙特机场、港口和石油设施的打击，而沙特阿拉伯则加强了对也门胡塞武装目标的空袭。

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