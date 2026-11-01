在巴林麦纳麦，沙特阿拉伯总参谋部副参谋长法赫德·阿尔-古费利中将呼吁加强国际合作，以保护至关重要的海上走廊。他在第22届IISS麦纳麦对话2026地区安全峰会上表示，航行自由和国际贸易安全需要各国协调一致的努力，Asharq Al-Awsat报道。

对贸易和能源的风险

阿尔-古费利表示，海洋和水道对全球经济、能源安全和供应链至关重要。他称，阿拉伯湾、霍尔木兹海峡、红海、曼德海峡或亚丁湾的航运中断可能影响国际贸易、能源市场和粮食安全。

这位沙特阿拉伯代表还表示，自2023年以来胡塞武装对商船和油轮的袭击，以及通过霍尔木兹海峡的船只通行受阻，显示出海上威胁的严重性。他强调，需要作出有效的集体回应，以保护航运路线并加强地区和国际安全。

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联盟与协调

阿尔-古费利表示，沙特阿拉伯于7月30日发起了一项国际倡议，其结果是成立多国海上防御联盟。据他称，已有14个国家加入该联盟，其他国家则表示将在完成相关内部程序后加入。

他指出，保护船只、港口、海上设施和航运路线需要协调、信息共享、共同提升能力以及预防措施。阿尔-古费利补充说，仅靠军事能力并不足够：海上安全还需要信任、透明度、共同规则、早期预警和防止局势升级的机制。

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