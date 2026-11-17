沙特阿拉伯更换了联合部队指挥官，该部队负责协调联军在也门针对胡塞武装的行动。萨勒曼国王通过法令任命总参谋长法亚德·本·哈米德·鲁瓦伊利中将担任该职，同时保留其现有职责。《The National》报道。

新任命

前联合部队指挥官法赫德·本·哈马德·阿勒萨勒曼中将将担任沙特阿拉伯国防大臣顾问。国防部表示，国王根据国防大臣哈立德·本·萨勒曼王子的建议作出了人事决定。

阿勒萨勒曼曾指挥由沙特阿拉伯领导的联军针对胡塞武装的行动，报道将胡塞武装称为伊朗的盟友。近几周，沙特阿拉伯遭到胡塞武装的导弹和无人机袭击。

也门战事

联军表示，周一，沙特防空部队拦截并摧毁了胡塞武装在麦加和利雅得地区上空发射的两架无人机。据该媒体报道，胡塞武装加强了对沙特阿拉伯的导弹和无人机袭击。袭击目标包括大型机场和能源设施。

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今年夏天，美国与伊朗的冲突再次点燃也门内战后，胡塞武装从该国获国际承认的政府手中夺取了大片领土。在此之前，这场战争自2022年以来在很大程度上处于不活跃阶段。

胡塞武装夺取了红海沿岸和曼德海峡附近的领土，还围困了塔伊兹的政府军。上个月，沙特阿拉伯支持的政府军夺回了海峡周边的关键阵地，包括杜巴卜，但未能将胡塞武装完全赶出该地区，也未能收复沿海城市穆哈。

周日，与获国际承认的政府并肩作战的也门南部部队撤离了曼德海峡附近的阵地，以保卫亚丁。五名也门军人表示，周一胡塞武装向沿海地区霍尔奥迈拉推进，该地位于亚丁以西约100公里处，距离政府军在海岸的阵地25公里。

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