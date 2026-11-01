沙特阿拉伯领导的联军表示，已在也门开展军事行动，以消除其所称胡塞武装用于支持作战行动以及发展弹道导弹和无人机能力的资源。

联军声明

据阿纳多卢通讯社报道，联军发言人图尔基·马利基表示，该行动于11月1日上午实施。他称，这是对胡塞武装持续袭击也门和沙特阿拉伯平民及民用基础设施的回应。

马利基声称，联军联合部队司令部一直在监测胡塞武装利用资源增强其军事能力的情况，尤其是在弹道导弹和无人机领域。他还称，持续的袭击对平民生命和民用基础设施安全构成直接威胁。

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这名发言人表示，此次行动旨在消除该组织据联军说法用于反复发动袭击、并对沙特阿拉伯、也门及红海南部航道安全构成威胁的资源。联军没有说明打击地点，也未具体说明其称已被消除的资源性质。有关死亡、受伤或物质损失的信息也没有公布。

也门局势升级

胡塞武装没有立即就联军的声明发表评论。自10月5日起，也门政府军一直在开展“也门黎明”行动，目标是在胡塞武装控制地区恢复国家机构，并重新夺回对首都萨那的控制。

联合国称，政府军与胡塞武装之间的战事升级于7月再次出现：数千人死亡或受伤，超过25万人被迫离开家园。也门战争自2014年9月持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那和多个省份；2015年3月，沙特阿拉伯领导的联军介入，支持获得国际承认的政府。

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